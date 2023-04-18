AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Şanlıurfa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:46
AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Şanlıurfa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Şanlıurfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi...

AKP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BEKİR BOZDAĞ

ABDULKADİR EMİN ÖNEN

ABDÜRRAHİM DUSAK

MEHMET ALİ CEVHERİ

CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

İBRAHİM EYYÜPOĞLU

HİKMET BAŞAK

MEHMET FARUK PINARBAŞI

MAHMUT KAÇAR

NİHAT KILIÇ

EMRE KARAÇİZMELİ

MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

ABDULLAH AKSAK

ABDURRAHİM TORU



AKP akp milletvekili adayları AKP milletvekilleri Ak Parti Şanlurfa milletvekili adayları Milletvekili milletvekili adayı

İlgili Haberler

AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!

AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
AKP Adana milletvekili adayları kim? AKP Adana milletvekili adayları tam listesi!

AKP Adana milletvekili adayları kim? AKP Adana milletvekili adayları tam listesi!
AKP Bursa milletvekili adayları kim? AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi!

AKP Bursa milletvekili adayları kim? AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler