AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Şanlıurfa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Şanlıurfa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Şanlıurfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi...
AKP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BEKİR BOZDAĞ
ABDULKADİR EMİN ÖNEN
ABDÜRRAHİM DUSAK
MEHMET ALİ CEVHERİ
CEVAHİR ASUMAN YAZMACI
İBRAHİM EYYÜPOĞLU
HİKMET BAŞAK
MEHMET FARUK PINARBAŞI
MAHMUT KAÇAR
NİHAT KILIÇ
EMRE KARAÇİZMELİ
MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ
ABDULLAH AKSAK
ABDURRAHİM TORU
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