Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:46

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:46

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Şanlıurfa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Şanlıurfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi...

AKP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BEKİR BOZDAĞ

ABDULKADİR EMİN ÖNEN

ABDÜRRAHİM DUSAK

MEHMET ALİ CEVHERİ

CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

İBRAHİM EYYÜPOĞLU

HİKMET BAŞAK

MEHMET FARUK PINARBAŞI

MAHMUT KAÇAR

NİHAT KILIÇ

EMRE KARAÇİZMELİ

MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

ABDULLAH AKSAK

ABDURRAHİM TORU



