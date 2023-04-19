AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Afyonkarahisar milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:12
AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Afyonkarahisar milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi...

AKP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ ÖZKAYA

İBRAHİM YURDUNUSEVEN

HASAN ARSLAN

FERDA ERTÜRK

HAKKI ÖZTÜRK

ETHEM KARAHAN


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