AKP Konya milletvekili adayları kim? AKP Konya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Konya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Konya milletvekili adayları kim? AKP Konya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Konya milletvekili adayları kim? AKP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Konya milletvekili adayları tam listesi...
AKP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TAHİR AKYÜREK
ORHAN ERDEM
SELMAN ÖZBOYACI
MERYEM GÖKA
ABDULLAH AĞRALI
MEHMET BAYKAN
ZİYA ALTUNYALDIZ
LATİF SELVİ
MUSTAFA HAKAN ÖZER
FARUK ÖZÇELİK
BURHANETTİN SEVENCAN
SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
ERCAN USLU
HÜMEYRA SAÇKESEN
MUHAMMED ZEREN
Resmi İlanlar
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