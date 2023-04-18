Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:54

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:54

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Konya milletvekili adayları kim? AKP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Konya milletvekili adayları tam listesi...

AKP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TAHİR AKYÜREK

ORHAN ERDEM

SELMAN ÖZBOYACI

MERYEM GÖKA

ABDULLAH AĞRALI

MEHMET BAYKAN

ZİYA ALTUNYALDIZ

LATİF SELVİ

MUSTAFA HAKAN ÖZER

FARUK ÖZÇELİK

BURHANETTİN SEVENCAN

SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ

ERCAN USLU

HÜMEYRA SAÇKESEN

MUHAMMED ZEREN