AKP Konya milletvekili adayları kim? AKP Konya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Konya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Konya milletvekili adayları kim? AKP Konya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:54
AKP Konya milletvekili adayları kim? AKP Konya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Konya milletvekili adayları kim? AKP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Konya milletvekili adayları tam listesi...

AKP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TAHİR AKYÜREK

ORHAN ERDEM

SELMAN ÖZBOYACI

MERYEM GÖKA

ABDULLAH AĞRALI

MEHMET BAYKAN

ZİYA ALTUNYALDIZ

LATİF SELVİ

MUSTAFA HAKAN ÖZER

FARUK ÖZÇELİK

BURHANETTİN SEVENCAN

SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ

ERCAN USLU

HÜMEYRA SAÇKESEN

MUHAMMED ZEREN


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