AKP Kocaeli milletvekili adayları kim? AKP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kocaeli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kocaeli milletvekili adayları kim? AKP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kocaeli milletvekili adayları kim? AKP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...
AKP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SADETTİN HÜLAGÜ
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
VEYSAL TİPİOĞLU
MEHMET AKİF YILMAZ
CEMİL YAMAN
SAMİ ÇAKIR
YASEMİN ÖZDEMİR
MEHMET ELLİBEŞ
ALİ GÜNEY
BERNA ABİŞ
HASAN SOBA
ERKAN AKSOY
GÜLAY ARTUT
İBRAHİM EFE
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