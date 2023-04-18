Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:57

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:57

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kocaeli milletvekili adayları kim? AKP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...

AKP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SADETTİN HÜLAGÜ

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

VEYSAL TİPİOĞLU

MEHMET AKİF YILMAZ

CEMİL YAMAN

SAMİ ÇAKIR

YASEMİN ÖZDEMİR

MEHMET ELLİBEŞ

ALİ GÜNEY

BERNA ABİŞ

HASAN SOBA

ERKAN AKSOY

GÜLAY ARTUT

İBRAHİM EFE