Yayınlanma: 18.04.2023 - 18:01

Güncelleme: 18.04.2023 - 18:01

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kayseri milletvekili adayları kim? AKP Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kayseri milletvekili adayları tam listesi...

AKP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HULUSİ AKAR

AYŞE BÖHÜRLER

ŞABAN ÇOPUROĞLU

MURAT CAHİD CINGI

SAYIN BAYAR ÖZSOY

MAHMUT GÜRCAN

EMİNE TİMUÇİN

HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN

HÜSEYİN OKANDAN

DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN