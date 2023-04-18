AKP Kayseri milletvekili adayları kim? AKP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kayseri milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kayseri milletvekili adayları kim? AKP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kayseri milletvekili adayları kim? AKP Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kayseri milletvekili adayları tam listesi...
AKP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HULUSİ AKAR
AYŞE BÖHÜRLER
ŞABAN ÇOPUROĞLU
MURAT CAHİD CINGI
SAYIN BAYAR ÖZSOY
MAHMUT GÜRCAN
EMİNE TİMUÇİN
HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN
HÜSEYİN OKANDAN
DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN
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