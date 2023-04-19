AKP Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 AKP Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:15

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:38

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Ağrı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Ağrı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Ağrı milletvekili adayları kim? AKP Ağrı milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Ağrı milletvekili adayları tam listesi...

AKP AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RUKEN KİLERCİ

ABBAS AYDIN

MEHMET ALİ BİLGİLİ

ŞABAN POLAT