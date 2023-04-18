AKP Diyarbakır milletvekili adayları kim? AKP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Diyarbakır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Diyarbakır milletvekili adayları kim? AKP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:40
AKP Diyarbakır milletvekili adayları kim? AKP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Diyarbakır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Diyarbakır milletvekili adayları kim? AKP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi...

AKP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET GALİP ENSARİOĞLU

MEHMET SAİD YAZ

SUNA KEPOLU ATAMAN

AYŞEGÜL BİÇER

AZİZ ALPER BİTEN

ABDULVAHİT GÜVENSEN

FEYZULLAH ŞİMŞEK

HATİCE SEYDAOĞLU

ABDURRAHMAN KİKİZADE

TAHSİN ARSLAN

MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU

SEYİD KUTUP YILDIRIM



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