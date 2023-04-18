AKP Diyarbakır milletvekili adayları kim? AKP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Diyarbakır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Diyarbakır milletvekili adayları kim? AKP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Diyarbakır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Diyarbakır milletvekili adayları kim? AKP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi...
AKP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET GALİP ENSARİOĞLU
MEHMET SAİD YAZ
SUNA KEPOLU ATAMAN
AYŞEGÜL BİÇER
AZİZ ALPER BİTEN
ABDULVAHİT GÜVENSEN
FEYZULLAH ŞİMŞEK
HATİCE SEYDAOĞLU
ABDURRAHMAN KİKİZADE
TAHSİN ARSLAN
MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU
SEYİD KUTUP YILDIRIM
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