AKP Amasya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Amasya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:17

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:38

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Amasya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Amasya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Amasya milletvekili adayları kim? AKP Amasya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Amasya milletvekili adayları tam listesi...

AKP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HALUK İPEK

HASAN ÇİLEZ

ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK