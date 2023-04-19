AKP Amasya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Amasya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Amasya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Amasya milletvekili adayları kim? AKP Amasya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Amasya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Amasya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Amasya milletvekili adayları kim? AKP Amasya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Amasya milletvekili adayları tam listesi...
AKP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HALUK İPEK
HASAN ÇİLEZ
ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
Resmi İlanlar
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