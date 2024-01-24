Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:51

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Beypazarı Belediye Başkanı adayı Tuncer Kaplan seçildi. Peki, AKP Ankara Beypazarı Belediye Başkanı adayı Tuncer Kaplan kimdir? Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli?

TUNCER KAPLAN KİMDİR?

Tuncer Kaplan, 1968 yılında Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlayan Kaplan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Özel sektörde 10 yıl süre ile Genel Koordinatörlük görevi yapan Tuncer Kaplan, 2009-2014 Yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi BELSO A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Tuncer Kaplan 1993 yılında siyasete atıldı, Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1998 yılında Fazilet Partisi İlçe teşkilatında kurucu olarak bulunmuş ve teşkilatının Başkanlık görevini üstlendi. AKP Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yürüttükten sonra, 2006 yılında AKP ilçe başkanı seçildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AKP Beypazarı Belediye Başkan Adayı olan Tuncer Kaplan, %52 oy' alarak Beypazarı Belediye Başkanı seçildi.

TUNCER KAPLAN EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk babası olan Tuncer Kaplan, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.