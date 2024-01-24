Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:23

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Çankaya Belediye Başkanı adayı Duhan Kalkan seçildi. Peki, AKP Ankara Çankaya Belediye Başkanı adayı Duhan Kalkan kimdir? Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli?

DUHAN KALKAN KİMDİR?

Duhan Kalkan 1983 yılında yılında doğdu. 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Duhan Kalkan, 2015 yılında Gazi Üniversitesinde enerji üzerine doktorasını tamamladı.

2008 yılında devlet memuru oldu ve Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, son olarak da 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı’nda kariyer uzmanı olarak görev yürüttü.

2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmaya başladı.

2019 yılında yerel seçimlerde AKP'den Kalecik Belediye Başkanı adayı gösterilen Duhan Kalkan, yüzde 60,5'lik oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı seçilmişti.