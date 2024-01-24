Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Bala Belediye Başkanı adayı Ahmet Buran seçildi. Peki, AKP Ankara Bala Belediye Başkanı adayı Ahmet Buran kimdir? Ahmet Buran kaç yaşında, nereli?



AHMET BURAN KİMDİR?

Ahmet Buran, 26 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlköğretimini Keçiören Ufuktepe'de tamamladıktan sonra lise eğitimini Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde başarıyla tamamladı. 1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iş hayatına atılan Buran, 1997-2000 yılları arasında çeşitli görevlerde bulundu. Bu dönemde nüfus tespit çalışmalarında kontrolör, Konya Yunak ve Çeltikci ilçe danışmanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. 2001 yılında tarım sayımında Afyon'a bağlı 10 ilçe sorumlusu olarak görev yaparak tecrübesini artırdı.