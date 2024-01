Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:19

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı adayı Hazım Caner Can seçildi. Peki, AKP Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı adayı Hazım Caner Can kimdir? Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli?

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

Hazım Caner Can, 1955 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden 1979-1980 yıllarında mezun oldu.

Kariyerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak başlayan Hazım Caner Can, 1983 yılında bu görevinden ayrılarak ticaret hayatına adım attı.

Siyasi kariyerine ilk adımını 29 Mart 2004'te attı ve bu tarihten itibaren Çamlıdere Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yılında ikinci kez seçilen Can, 2014 seçimlerinde üçüncü kez Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.