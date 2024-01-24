Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:38

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Çubuk Belediye Başkanı adayı Baki Demirbaş seçildi. Peki, AKP Ankara Çubuk Belediye Başkanı adayı Baki Demirbaş kimdir? Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli?

BAKİ DEMİRBAŞ KİMDİR?

Baki Demirbaş, 20 Şubat 1976 yılında Ankara ili Çubuk ilçesi Camili Mahallesi’nde doğdu. İlkokulu, Çubuk Yıldırım Beyazıt İlkokulunda; ortaokul ve liseyi Çubuk Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Ankara Barosuna bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. 2000 yılında vatani görevini Aydın-Söke’de yaptı. 2002 yılından itibaren de Çubuk’ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Avukatlık görevine devam ederken hem demokratik süreçlere hem de toplumsal duyarlılığı geliştirip birlik ve beraberliğe katkı vermek amacıyla sivil toplum faaliyetlerinde yer aldı. 2006-2014 yılları arasında Çubuk Dernekler Federasyonunda (ÇUDEF) genel sekreter olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına 2008’de AKP Çubuk İlçe Başkan Yardımcısı olarak adım attı. Bu görev sırası boyunca “Seçim İşleri Eğitimciliği”, “Seçim İşleri Hukukçuluğu” görevlerini başarıyla yürüttü.

2013 yılı Kasım ayında AKP Çubuk İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Akabinde hukukçuluğu, siyasi deneyimi ve uzlaşıcı kişiliği ile delegelerin teveccühünü kazanarak 30 Kasım 2014 yılında yapılan 5. olağan kongrede ilçe başkanı olarak seçildi. 23 Eylül 2017 yılında yapılan 6. Olağan kongrede yeniden ilçe başkanı seçilen Demirbaş, AKP Çubuk Belediye Başkan Adaylığı sürecine kadar bu görevini sürdürdü.

İlçe Başkanı olduğu 2014 yılından itibaren AKPnin Çubuk ilçesinde oy oranı, teşkilatının özverili ve uyumlu çalışması sonucu Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı. Demirbaş’ın ilçe başkanlığı döneminde Çubuk’ta sırasıyla, 30.03.2014 Yerel Seçimlerinde %56,7; 10.08.2017 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde %78; 07.06.2015 Seçimlerinde %67; 01.11.2015 Genel Seçimlerinde %76; 16.04.2017 Referandumunda %77 ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumunda %77 oy oranlarına ulaşıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Sincan’da devam eden FETÖ davalarında şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını savunmak için avukatlık görevinde de bulunan Demirbaş, 1 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhur İttifakı’nın Çubuk Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi.

BAKİ DEMİRBAŞ EVLİ Mİ?

Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Rabia Demirbaş ile evli olan Baki Demirbaş, iki çocuk babasıdır.