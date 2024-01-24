Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:11

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Güdül Belediye Başkanı adayı Muzaffer Yalçın oldu. Peki, AKP Ankara Güdül Belediye Başkanı adayı Muzaffer Yalçın kimdir? Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli?

MUZAFFER YALÇIN KİMDİR?



1956 yılında Güdül’de doğan Muzaffer Yalçın İlk Orta ve Lise tahsilini Ankara’da tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1980-1994 yılları arasında Çağa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü yaptı. 1994-2004 yıllarında iki dönem Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında Ak Parti Güdül İlçe Yönetiminde ilçe sekreteri ve diğer teşkilat görevlerinde bulundu. 2009-2014 yıllarında Ak Parti’den Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2014-2017 yılları arasında Ak Parti Güdül İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2014 mahalli idareler seçiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi aynı zamanda Güdül Belediyesi Meclis Üyeliği ve Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yüksek öğrenimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde tamamladı. Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda çeşitli görevlerde bulundu ve 2016 yılında seçildiği Güdül Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2020 yılına kadar yürüttü.

