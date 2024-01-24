Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:10

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut seçildi. Peki, AKP Ankara Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kimdir? Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli?

ÖZDEMİR TURGUT KİMDİR?

Özdemir Turgut, 1955 yılında Haymana, Yenice'de doğdu. Eğitiminin ardından 1977 yılında Ankara’da iş hayatına atıldı.

Özdemir Turgut, başta demir–çelik ve inşaat sektörü olmak üzere, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ile Ansera AVM’nin yapımı gibi birçok alanda çeşitli projelerde yer aldı.

1999 yılında Anavatan Partisi’nden Ankara 1.Bölge Milletvekili adayı oldu. 2004 seçimlerinde AKP 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi, 2009 Mahalli İdare Seçimlerinde AKP 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Ankara Vakfı Üyeliği, Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyeliği devam ederken, Haymana Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevini de yerine getirdi.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Haymana Belediye Başkanlığı'na seçilerek halen bu görevi yerine getiriyor.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP'den Ankara İli, Haymana İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

ÖZDEMİR TURGUT EVLİ Mİ?

Özdemir Turgut, evli ve 3 çocuk sahibidir.