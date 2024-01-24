Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:17

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz seçildi. Peki, AKP Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kimdir? Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli?

SERHAT OĞUZ KİMDİR?

Serhat Oğuz 1976 yılında Ankara-Kahramankazan’da dünyaya geldi. Babası Kahramankazan’ın Yayalar, annesi de Yakupderviş Köyü’ndendir. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü 1998 yılında bitirdi. Üniversite hayatında 3 yıl Milli Gençlik Vakfı Kırşehir Öğrenci Başkanlığı görevini yürüttü. 1998’de Hatay’a edebiyat öğretmeni olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı. 1999 yılından beri, Kahramankazan’da görev yapmaktadır.

Askerliğini, 2002-2003 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı’nda Yedek Subay olarak tamamladı. Askerlik dönüşü, Kahramankazan’da pek çok okulda görev yaptı. 2013-2014 yılları arasında Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görevlendirildi. 2014’te Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi’ne Okul Müdürü olarak atandı. 2016’dan beri Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmakta iken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı olabilmek için görevinden ayrıldı.

2005 yılında Eğitim-Bir Sen Kahramankazan teşkilatını kurdu ve İlçe Başkanı olarak aralıksız 7 sene görev yaptı. Akabinde, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, bir grup öğretmen, din görevlisi, esnaf, memur ve yöneticiyle birlikte İlim Yayma Cemiyeti’nin Kahramankazan Şubesini kurdu, 16 Ocak 2017 tarihine kadar da Kurucu Şube Başkanı olarak görev yaptı. Halen yönetim kurulu üyesidir.

SERHAT OĞUZ EVLİ Mİ?

Anasınıfı Öğretmeni Nergiz Oğuz ile evlidir. Mehmet Akif, Fatih Bayram ve Ömer Faruk isimli üç evladı vardır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilmiştir.