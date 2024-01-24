AKP Ankara Pursaklar Belediye Başkanı adayı Ertuğrul Çetin kimdir? Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve AKP'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Pursaklar Belediye Başkanı adayı Ertuğrul Çetin oldu. Peki, AKP Ankara Pursaklar Belediye Başkanı adayı Ertuğrul Çetin kimdir? Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Pursaklar Belediye Başkanı adayı Ertuğrul Çetin seçildi. Peki, AKP Ankara Pursaklar Belediye Başkanı adayı Ertuğrul Çetin kimdir? Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli?
ERTUĞRUL ÇETİN KİMDİR?
1975’te Ankara Solfasol’da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. 2000-2004 yılları arasında kendi dershanesinin Kurucu Müdürlüğünü yaptı. 2009-2014 yılları arasında AK Parti Ankara İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 2014-2017 yılları arasında Ak Parti Pursaklar İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2014-2019 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 2019 yılından bu yana Pursaklar Belediye Başkanlığı görevini üstlenmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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