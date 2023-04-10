AKP Samsun Milletvekili adayı Mehmet Muş kimdir? Mehmet Muş kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:11

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:11

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Samsun milletvekili adaylarından biri de Mehmet Muş oldu. Mehmet Muş'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 Mayıs 1982 tarihinde Trabzon, Sürmene'de dünyaya geldi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington Eyalet Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Okulunda, Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında ekonomi doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM'de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

27 Mayıs 2016'da AK Parti Grup Başkanvekili seçilen Muş, TBMM'nin 26 ve 27. dönemlerinde bu görevi yürütmüştür. 31 Mart 2021 tarihinde grup başkanvekilliği sona ermiştir.

21 Nisan 2021'de Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Ruhsar Pekcan'dan boşalan Ticaret Bakanlığına atanmıştır. Atamayla birlikte milletvekilliği sona ermiştir.

Mehmet Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.