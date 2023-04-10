AKP Sivas Milletvekili adayı Abdullah Güler kimdir? Abdullah Güler kaç yaşında, nereli?
Abdullah Güler, Sivas milletvekili adayı oldu. Peki, AKP Sivas Milletvekili adayı Abdullah Güler kimdir? Abdullah Güler kaç yaşında, nereli? Abdullah Güler hangi partiden milletvekili adayı oldu?
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Sivas milletvekili adaylarından biri de Abdullah Güler oldu. Abdullah Güler'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ABDULLAH GÜLER KİMDİR?
Abdullah Güler, 28 Mart 1969 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul'da uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2003-2015 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir. TBMM 28. dönem İstanbul milletvekilidir.
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