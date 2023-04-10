AKP Sakarya Milletvekili adayı Lütfi Bayraktar kimdir? Lütfi Bayraktar kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:21

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:21

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Sakarya milletvekili adaylarından biri de Lütfi Bayraktar oldu. Lütfi Bayraktar'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

LÜTFİ BAYRAKTAR KİMDİR?

Lütfi Bayraktar 28 Eylül 1968 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya ili Kocaali ilçesi Kirazlı Köyünde, Orta öğrenimini Adapazarı Atatürk Lisesinde tamamladı. 1989 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm İşletme Bölümünden mezun oldu. Sonrasında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ni 2000 yılında bitirdi. 2002 yılında serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı. Sakarya Üniversitesi´nde İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)'nin Kocaali Kurucu İlçe Başkanlığını yaptı. 28. Dönem Milletvekiliği seçimlerinde AK Parti'den Sakarya 7.sıra Milletvekili Adayı olarak seçimlere katıldı. Lütfi Bayraktar, 01.12.2007 tarihinde yapılan FİSKOBİRLİK Genel Kurulunda, Yönetim Kuruluna seçildi.



