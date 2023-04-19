AKP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 AKP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Ardahan milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Ardahan milletvekili adayları kim? AKP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:05
AKP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 AKP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Ardahan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Ardahan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Ardahan milletvekili adayları kim? AKP Ardahan milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Ardahan milletvekili adayları tam listesi...

AKP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KAAN KOÇ

GÜVEN KARAKOYUN


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