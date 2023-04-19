AKP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 AKP Karaman milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:56

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:56

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Karaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Karaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Karaman milletvekili adayları kim? AKP Karaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Karaman milletvekili adayları tam listesi...

AKP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SELMAN OĞUZHAN ESER

OSMAN SAĞLAM

FATMA ÇOŞTU