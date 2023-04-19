AKP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 AKP Karaman milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Karaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Karaman milletvekili adayları kim? AKP Karaman milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Karaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Karaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Karaman milletvekili adayları kim? AKP Karaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Karaman milletvekili adayları tam listesi...
AKP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SELMAN OĞUZHAN ESER
OSMAN SAĞLAM
FATMA ÇOŞTU
Resmi İlanlar
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