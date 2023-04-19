AKP Bartın milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bartın milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:03

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bartın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bartın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bartın milletvekili adayları kim? AKP Bartın milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bartın milletvekili adayları tam listesi...

AKP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YUSUF ZİYA ALDATMAZ

TURHAN KALAYCI



