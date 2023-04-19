AKP Bartın milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bartın milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Bartın milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Bartın milletvekili adayları kim? AKP Bartın milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bartın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bartın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bartın milletvekili adayları kim? AKP Bartın milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bartın milletvekili adayları tam listesi...
AKP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
TURHAN KALAYCI
Resmi İlanlar
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