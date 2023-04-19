AKP Batman milletvekili adayları kim? 2023 AKP Batman milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Batman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Batman milletvekili adayları kim? AKP Batman milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:00
AKP Batman milletvekili adayları kim? 2023 AKP Batman milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Batman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Batman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Batman milletvekili adayları kim? AKP Batman milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Batman milletvekili adayları tam listesi...

AKP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FERHAT NASIROĞLU

SERKAN RAMANLI

MURAT GÜNEŞTEKİN

MUHSİNE BOZKURT

FIRAT TUNÇ


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