AKP Batman milletvekili adayları kim? 2023 AKP Batman milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Batman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Batman milletvekili adayları kim? AKP Batman milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Batman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Batman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Batman milletvekili adayları kim? AKP Batman milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Batman milletvekili adayları tam listesi...
AKP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FERHAT NASIROĞLU
SERKAN RAMANLI
MURAT GÜNEŞTEKİN
MUHSİNE BOZKURT
FIRAT TUNÇ
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