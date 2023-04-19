AKP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 AKP Artvin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:19

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Artvin milletvekili adayları kim? AKP Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Artvin milletvekili adayları tam listesi...

AKP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FARUK ÇELİK

AHMET ERDEM