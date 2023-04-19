AKP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 AKP Artvin milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Artvin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Artvin milletvekili adayları kim? AKP Artvin milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Artvin milletvekili adayları kim? AKP Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Artvin milletvekili adayları tam listesi...
AKP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FARUK ÇELİK
AHMET ERDEM
Resmi İlanlar
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