AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Trabzon milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:44
AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Trabzon milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi...

AKP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADİL KARAİSMAİLOĞLU

MUSTAFA ŞEN

YILMAZ BÜYÜKAYDIN

VEHBİ KOÇ

MERYEM SÜRMEN

ZAFER OFLUOĞLU



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