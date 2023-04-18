AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Trabzon milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Trabzon milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi...
AKP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADİL KARAİSMAİLOĞLU
MUSTAFA ŞEN
YILMAZ BÜYÜKAYDIN
VEHBİ KOÇ
MERYEM SÜRMEN
ZAFER OFLUOĞLU
AKP AKP milletvekilleri AK Parti Trabzon milletvekili adayları milletvekili adayı Milletvekili trabzon
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- AKP’li 2 ‘prens’ yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı
- Penden yana misun, yoksa...
- Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi
- Dolar TL'de yükseliş sürüyor!
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo