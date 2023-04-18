Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:44

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:44

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Trabzon milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Trabzon milletvekili adayları kim? AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Trabzon milletvekili adayları tam listesi...

AKP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADİL KARAİSMAİLOĞLU

MUSTAFA ŞEN

YILMAZ BÜYÜKAYDIN

VEHBİ KOÇ

MERYEM SÜRMEN

ZAFER OFLUOĞLU



