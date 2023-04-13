AKP Düzce Milletvekili adayı Ayşe Keşir kimdir? Ayşe Keşir kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:07

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:07

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Düzce milletvekili adaylarından biri de Ayşe Keşir oldu. Ayşe Keşir'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AYŞE KEŞİR KİMDİR?

Ayşe Keşir, 26 Aralık 1967 tarihinde Bilal Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Düzce'de doğdu. İlk öğrenimini Büyük Reşitpaşa İlkokulunda, Orta öğrenimini Zeytinburnu İmam hatip lisesinde tamamlamasının ardından 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Anabilim Dalında yaptı.

1985 yılından itibaren çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları bünyesinde sosyal politikaların geliştirilmesi, ailenin güçlendirilmesi, engelliler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gençler ile yoksulluk eğitimi, sağlık istihdam alanlarında çalışmalar yaptı. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde; toplum okumaları üzerine makaleleri ve köşe yazıları yayınlandı. Uzun yıllar özel televizyon kanallarında metin yazarlığı ve programcılık yaptı.

AYŞE KEŞİR ÖZEL YAŞAMI

Ayşe Keşir, orta düzeyde Arapça, İngilizce ve Osmanlı Türkçesi bilmektedir. Feridun Keşir ile evli ve üç çocuk annesidir.

AYŞE KEŞİR SİYASİ YAŞAMI

Ayşe Keşir, 2001 yılında AKP İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2002 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul 3. Bölge SKM Basın Araştırma ve Anket Birim sorumlusu olarak çalıştı. 8 Mayıs 2005 tarihinde Birinci Olağan Kongreden sonra MKYK ve Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevine getirildi. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Ankara Altındağ'dan Meclis Üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu. Gönül Elçileri Projesi, Otizm Eylem Planı, Aile Olmak Projesi gibi pek çok proje ve eylem planının planlama, uygulama çalışmalarını yürüttü.

Keşir hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AKP Düzce milletvekili olarak meclise girdi. AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Keşir, günümüzde KEFEK Üyesi, Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanıdır. 2018 Türkiye genel seçimlerinde AKP'den Düzce milletvekili seçildi.



