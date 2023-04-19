AKP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 AKP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Balıkesir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Balıkesir milletvekili adayları kim? AKP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Balıkesir milletvekili adayları kim? AKP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...
AKP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSMAİL OK
BELGİN UYGUR
MUSTAFA CANBEY
ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN
PAKİZE MUTLU AYDEMİR
MEHMET AYDEMİR
AHMET GÜR
EŞREF USLU
FATİH GÜNGÖR
Resmi İlanlar
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