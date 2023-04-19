AKP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 AKP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Balıkesir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Balıkesir milletvekili adayları kim? AKP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:27
AKP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 AKP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Balıkesir milletvekili adayları kim? AKP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...

AKP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL OK

BELGİN UYGUR

MUSTAFA CANBEY

ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN

PAKİZE MUTLU AYDEMİR

MEHMET AYDEMİR

AHMET GÜR

EŞREF USLU

FATİH GÜNGÖR


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