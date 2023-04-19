AKP Aydın milletvekili adayları kim? 2023 AKP Aydın milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:24

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Aydın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Aydın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Aydın milletvekili adayları kim? AKP Aydın milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Aydın milletvekili adayları tam listesi...

AKP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA SAVAŞ

SEDA SARIBAŞ

ÖMER ÖZMEN

MUSTAFA ABAK

MEHMET UMUT TUNCER

DUYGU GÖĞDE

MURAT GÜN

MEHMET ARKUN