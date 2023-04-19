AKP Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:58

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:58

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kırıkkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kırıkkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kırıkkale milletvekili adayları kim? AKP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi...

AKP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA KAPLAN

ERGÜN TEKİN

MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU