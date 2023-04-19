AKP Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kırıkkale milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kırıkkale milletvekili adayları kim? AKP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kırıkkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kırıkkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kırıkkale milletvekili adayları kim? AKP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi...
AKP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSTAFA KAPLAN
ERGÜN TEKİN
MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU
Resmi İlanlar
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