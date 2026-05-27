AKP bastırdı, 'Koruma' Kurulu'ndan geçti: Kadıköy'de rıhtıma camiye vize!

Gerici ve piyasacı şehircilik anlayışının örneği olarak Kadıköy sahilinde deniz dolgu alanında hayata geçirilmek istenen cami projesinde kritik bir eşik aşıldı.

Deniz dolgu alanına inşa edilmek istenen caminin Avan Projesi (ön proje) İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan geçti.

33 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANI

Yaklaşık 30 bin metrekarelik dolgu alana yapılması planlanan projede cami, yer altı otoparkı, kültür merkezi ve şadırvan yer alıyor. Proje kapsamında 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanı öngörülüyor. Yaklaşık 7 bin kişilik cami için ayrıca bin 250 araçlık otopark planlanıyor.

KAMUSAL NİTELİK YOK OLACAK

Meslek odaları ve yaşam savunucuları ise kıyının açık kamusal niteliğinin büyük ölçekli yapılaşmayla ortadan kaldırılacağı görüşünde.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Kadıköy Belediyesi’nin projeye ilişkin açtığı dava sürerken uzmanlar alanın deprem, sıvılaşma ve tsunami riski taşıdığına dikkat çekti. Yaşam savunucuları, kamusal kıyı alanlarının beton projelerle değil, yeşil alan ve kamusal kullanım anlayışıyla korunması gerektiğini belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

"YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

CHP’li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi mimar Barış Antik, projenin şehircilik ilkeleri açısından ciddi sorunlar taşıdığını söyledi.

Projedeki cami yapısının kıyı siluetine baskın bir etki yaratacağını da söyleyen Antik, yaklaşık 90 metreyi bulan minare yüksekliğinin ve büyük yapı kütlesinin Kadıköy sahil hattının mevcut dokusuyla uyumsuz olduğunu söyledi. Antik, "Bu yapı mahalle ölçeğini aşan, kıyı siluetinde baskın bir odak yaratacak büyüklükte. Kıyı boyunca yaya sürekliliğini de kesintiye uğratabilecek nitelikte" dedi.

Antik, özetle şunları söyledi:

"Kıyı alanlarının temel işlevlerinden biri kentlinin kesintisiz erişimine açık kamusal alan üretmektir. Bu nedenle kıyı alanlarında açık-yeşil alan sürekliliğinin korunması, yoğun yapı baskısının azaltılması ve kamusal kullanımın güçlendirilmesi temel şehircilik ilkeleri arasında yer almaktadır. Kadıköy Rıhtım alanı yoğun yapılaşmadan ziyade kamusal erişim, rekreasyon ve açık alan kullanımı yönünden değerlendirilmeli, toplumsal beklenti de bu yönde. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve belediyelerimize her ölçekte artan baskılarla bu gibi kamusal alan talanına dayanan projelerin hız kazandığının da altını çiziyorum."