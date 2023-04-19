AKP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:54

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:54

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bayburt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bayburt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bayburt milletvekili adayları kim? AKP Bayburt milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bayburt milletvekili adayları tam listesi...

AKP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ORHAN ATEŞ