AKP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Bayburt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Bayburt milletvekili adayları kim? AKP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:54
AKP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bayburt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bayburt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bayburt milletvekili adayları kim? AKP Bayburt milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bayburt milletvekili adayları tam listesi...

AKP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ORHAN ATEŞ


bayburt AKP akp milletvekili adayları AKP milletvekilleri

İlgili Haberler

AKP Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!

AKP Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!
AKP Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!

AKP Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!
AKP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 AKP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

AKP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 AKP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler