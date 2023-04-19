AKP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 AKP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Yozgat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Yozgat milletvekili adayları kim? AKP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:48
AKP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 AKP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Yozgat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Yozgat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Yozgat milletvekili adayları kim? AKP Yozgat milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Yozgat milletvekili adayları tam listesi...

AKP YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ABDULKADİR AKGÜL

SÜLEYMAN ŞAHAN

İSKENDER MİNAR

YUSUF İBİŞ


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