AKP Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Tunceli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Tunceli milletvekili adayları kim? AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:42
AKP Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Tunceli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Tunceli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Tunceli milletvekili adayları kim? AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi...

AKP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAKAN ÖZER


AKP akp milletvekili adayları AKP milletvekilleri Tunceli

İlgili Haberler

AKP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi!

AKP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi!
AKP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 AKP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

AKP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 AKP Sinop milletvekili adayları tam listesi!
AKP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi!

AKP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler