AKP Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:42

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:42

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Tunceli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Tunceli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Tunceli milletvekili adayları kim? AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Tunceli milletvekili adayları tam listesi...

AKP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAKAN ÖZER