AKP Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Aksaray milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Aksaray milletvekili adayları kim? AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:52
AKP Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Aksaray milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Aksaray milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Aksaray milletvekili adayları kim? AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi...

AKP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CENGİZ AYDOĞDU

HÜSEYİN ALTINSOY

SEVİNÇ KASAL

SİNAN ÖZKAN


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