AKP Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:52

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:52

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Aksaray milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Aksaray milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Aksaray milletvekili adayları kim? AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Aksaray milletvekili adayları tam listesi...

AKP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CENGİZ AYDOĞDU

HÜSEYİN ALTINSOY

SEVİNÇ KASAL

SİNAN ÖZKAN