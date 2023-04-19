AKP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:30

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bilecik milletvekili adayları kim? AKP Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bilecik milletvekili adayları tam listesi...

AKP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HALİL ELDEMİR

HÜSNÜ ERSOY