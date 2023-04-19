AKP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Bilecik milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Bilecik milletvekili adayları kim? AKP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bilecik milletvekili adayları kim? AKP Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bilecik milletvekili adayları tam listesi...
AKP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HALİL ELDEMİR
HÜSNÜ ERSOY
Resmi İlanlar
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