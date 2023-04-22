AKP binasına ateş açan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.04.2023 - 17:51

Güncelleme: 22.04.2023 - 17:52

Adana'da önceki gün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 24 yaşındaki Erdem Kaya isimli şahıs, AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş etti; tavanda ve camlarda saçma delikleri oluştu.

Binanın kapısının açamayınca elindeki tüfeği bırakıp, yürümeye başlayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Depremde hasar gören evi boşaltılan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaya, polisteki ifadesinde, "3500 liraya aldığım tüfeği gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Bitince yedek şarjörümü de taktım" dedi.