AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı!
Adana'da, AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.
Adana'da, AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'nın binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binasına dün pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
E.K., dün elinde pompalı tüfekle AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binası önüne gelmişti. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.
Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir" denilmişti.
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