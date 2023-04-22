Ömer Çelik'ten AKP seçim bürosuna yönelik saldırı girişimine tepki!

İstanbul Bahçelievler'de AKP seçim bürosuna yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili olarak açıklamada bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Lanetliyoruz, her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 10:37
Ömer Çelik'ten AKP seçim bürosuna yönelik saldırı girişimine tepki!
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki AKP seçim irtibat bürosuna yönelik saldırı girişimine ilişkin tepkiler devam ediyor.

"SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİNİ LANETLİYORUZ"

Yaşanan olayla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar."

NE OLMUŞTU?

AKP'nin İstanbul Bahçelievler Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde dün akşam saat 22.15 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla havaya ateş açılmıştı.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatmıştı. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, AKP bürosunun bulunduğu binanın üst katlarına 4 mermi isabet ettiği açıklanmıştı.


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