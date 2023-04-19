AKP Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bitlis milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Bitlis milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Bitlis milletvekili adayları kim? AKP Bitlis milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:36
AKP Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bitlis milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bitlis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bitlis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bitlis milletvekili adayları kim? AKP Bitlis milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bitlis milletvekili adayları tam listesi...

AKP BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TURAN BEDİRHANOĞLU

MUAZ ERGEZEN

CEBRAİL YAKIŞIR


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