Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:09

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Bolu Belediye Başkan adayı Muhammet Emin Demirkol oldu. Peki, AKP Bolu Belediye Başkan adayı Muhammet Emin Demirkol kimdir? Muhammet Emin Demirkol kaç yaşında, nereli?

MUHAMMET EMİN DEMİRKOL KİMDİR?

Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL 1984 senesinde İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Yeniçağa'da Yaşar Çelik İlkokulu’nda, orta öğrenimini Bolu İmam Hatip Lisesi’nde, lise tahsilini de İstanbul Bağlarbaşı Lisesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2009 yılında tıp doktoru unvanını aldı. Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 2014’te İç Hastalıkları Uzmanı oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından Van İli Bahçesaray İlçe Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanı ve Hastane Başhekimi olarak 2 yıl görev yaptı. Bir sonraki görev yeri olan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde 2 yıl süreyle başhekim olarak görev yaptı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroya atandı.