Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:06

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Antalya Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü oldu. Peki, AKP Antalya Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü kimdir? Hakan Tütüncü kaç yaşında, nereli?

HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Hakan Tütüncü 15 Haziran 1979 yılında Almanya'da doğdu. Antalya'da İlk, Orta ve Lise öğrenimini tamamlayan Tütüncü, 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukat olan Tütüncü, 2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'te Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı. AKP genel merkez gençlik kolları başkanlığı görevini 2005-2009 seneleri arasında yürüten Hakan Tütüncü, 2009 Yerel Seçimlerinde AKP Kepez Belediye Başkanı adayı oldu.

2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2019 seçimlerinde 3. kez seçildi.

HAKAN TÜTÜNCÜ EVLİ Mİ?

Hakan Tütüncü, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.



