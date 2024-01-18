Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer oldu. Peki, AKP Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer kimdir? Evren Dinçer kaç yaşında, nereli?

EVREN DİNÇER KİMDİR?

1981 Aksaray doğumlu olan Evren Dinçer; İlk,orta ve lise eğitimini Aksaray´da, Lisans Eğitimini Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde,Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları yönetimi üzerine tamamladı. Enver Dinçer,Doktora Eğitimine Ankara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde devam etmektedir. Evren Dinçer,10 şubat 2017 tarihinde yayımlanan atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atandı.