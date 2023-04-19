AKP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bolu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:48

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:48

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bolu milletvekili adayları kim? AKP Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bolu milletvekili adayları tam listesi...

AKP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL COŞKUNYÜREK

ARZU AYDIN

KAZIM KONAK