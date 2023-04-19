AKP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bolu milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Bolu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Bolu milletvekili adayları kim? AKP Bolu milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:48
AKP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bolu milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bolu milletvekili adayları kim? AKP Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bolu milletvekili adayları tam listesi...

AKP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL COŞKUNYÜREK

ARZU AYDIN

KAZIM KONAK


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