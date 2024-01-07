AKP bugün 28 başkan adayını açıklayacak... Gözler AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında...

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğu açıklandı. Kurum'un adaylığı bugün resmen açıklanacak. Toplantıda, 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da açıklanması planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:10
AKP bugün 28 başkan adayını açıklayacak... Gözler AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında...
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AKP’nin İstanbul adayı, bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Aday tanıtım toplantısında 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması planlanıyor.

İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul’da adaylığı toplantı öncesinde kesinleşti. Kurum’un isminin bugün Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.


AKP yerel seçim belediye başkan adayı

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