Erdoğan'ın memleketinde 'Burger King' krizi: AKP'li belediye faturaya reklam almış!

Yayınlanma: 12.10.2024 - 22:52

Güncelleme: 12.10.2024 - 22:56

Rize'de 'Burger King' gerilimi devam ediyor. AKP'li yöneticilerin katıldığı ve parti içinde tartışmalara neden olan açılışın ardından şimdi de 'fatura skandalı' ortaya çıktı.

AKP'li Rahmi Metin'in başkanlığını yaptığı belediyenin su faturalarında 'Burger King' reklamı alındığı görüldü.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından belediye başkanına seslenerek, "Rize Belediye Başkanımıza sesleniyorum: Bu fatura bilgisi doğru mudur?

Burger King’in reklamının yapıldığı bir fatura şayet bizim belediyemizin faturası ise doğrusu yazıklar ötesi bir durum söz konusu. Umarım doğru değildir. Bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İktidara yakın medyadan da faturaya sert tepki geldi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: 'SON BİR YIL İÇİNDE...'

Rize Belediyesi'nden söz konusu reklam ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada reklamın geçmiş yıllarda alındığı belirtilerek, "Son bir yıl içinde İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmış ve ilgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Rize Çaydalı Mangal Kömürü'nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde:

"Rize Belediyesi olarak, halkımıza sunulan hizmetlerin her aşamasında sorumlulukla hareket etmekteyiz. Geçmiş yıllarda yaptığımız ihalelerde su faturalarının arka tarafındaki reklamların kullanımı için “ilgili firma” ile anlaşma sağlanmıştı.

Ancak son bir yıl içinde İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmış ve ilgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Rize Çaydalı Mangal Kömürü'nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız.

Bu durum kullanılarak son günlerde bazı çevrelerce belediyemize yönelik yapılan eleştiriler art niyetli ve asılsızdır. Rize Belediyesi olarak vicdani değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."