AKP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 AKP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:53

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:53

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Çanakkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Çanakkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Çanakkale milletvekili adayları kim? AKP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi...

AKP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM KORKMAZ

MUSTAFA OĞUZ

VOLKAN MENGİ