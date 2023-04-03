Yargıtay 6. Daire Hukuk Başkanlığı'na seçilen Murat Kıyak kimdir? Murat Kıyak kaç yaşında?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:22

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:23

Murat Kıyak'ın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 6. Hukuk Dairesi başkanlığı için seçim yapıldı. Murat Kıyak, yeniden Daire Başkanlığına seçildi. Murat Kıyak'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MURAT KIYAK KİMDİR?

Murat Kıyak, 1959'da Isparta'nın Gelendost ilçesinde doğdu. Kıyak, Doğanhisar İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, sırasıyla Muradiye, Devrekani, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay Üyeliğine 2011'de seçilen Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 23. Hukuk Dairesi Başkanlığı, 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı ve 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na getirildi.