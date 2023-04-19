AKP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 AKP Çorum milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Çorum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Çorum milletvekili adayları kim? AKP Çorum milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:00
AKP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 AKP Çorum milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Çorum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Çorum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Çorum milletvekili adayları kim? AKP Çorum milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Çorum milletvekili adayları tam listesi...

AKP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM KORKMAZ

MUSTAFA OĞUZ

VOLKAN MENGİ


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