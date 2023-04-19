AKP Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 AKP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Çankırı milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Çankırı milletvekili adayları kim? AKP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:56
AKP Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 AKP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Çankırı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Çankırı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Çankırı milletvekili adayları kim? AKP Çankırı milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Çankırı milletvekili adayları tam listesi...

AKP ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM KORKMAZ

MUSTAFA OĞUZ

VOLKAN MENGİ


Çankırı AKP akp milletvekili adayları AKP milletvekilleri Milletvekili milletvekili adayı

İlgili Haberler

AKP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 AKP Burdur milletvekili adayları tam listesi!

AKP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 AKP Burdur milletvekili adayları tam listesi!
AKP Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bitlis milletvekili adayları tam listesi!

AKP Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bitlis milletvekili adayları tam listesi!
AKP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

AKP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler