AKP Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 AKP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:56

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:56

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Çankırı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Çankırı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Çankırı milletvekili adayları kim? AKP Çankırı milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Çankırı milletvekili adayları tam listesi...

AKP ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM KORKMAZ

MUSTAFA OĞUZ

VOLKAN MENGİ